Німецькі експерти рекомендують вакцину AstraZeneca лише людям старше 60 років

Німецький вакцинаційний комітет, відомий як STIKO, у вівторок рекомендував використовувати вакцину проти COVID-19 від AstraZeneca лише для людей віком від 60 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Після кількох консультацій з залученням зовнішніх експертів STIKO вирішив рекомендувати вакцину AstraZeneca COVID-19 лише особам віком від 60 років на основі наявних даних про рідкісні, але дуже важкі тромбоемболічні побічні ефекти", - йдеться у повідомленні комітету.

Керівники німецьких земель мали обговорити використання вакцини англо-шведської фірми після того, як кілька земель заявили, що припиняють робити уколи людям молодше 60 років після повідомлень про рідкісне захворювання крові.

Раніше німецький регулятор вакцин, Інститут Пауля Ерліха (PEI), повідомив про випадки утворення тромбів, відомі як тромбоз вен мозкових синусових вен (CSVT).

PEI заявив, що зареєстрував 31 випадок CSVT, що призвів до дев'яти смертей із приблизно 2,7 мільйона людей, які отримали вакцину AstraZeneca. За винятком двох випадків, у всіх повідомленнях фігурували жінки у віці від 20 до 63 років.

Перед тим, як STIKO опублікував свою заяву, кілька німецьких земель, включаючи Берлін та Бранденбург, а також місто Мюнхен, заявили, що припинять давати уколи людям до 60 років.

Групи державних лікарень Charite та Vivantes припинили щеплення жінкам віком до 55 років, посилаючись на випадки CSVT.

Багато європейських країн ненадовго припинили використовувати вакцину AstraZeneca на початку цього місяця під час розслідування рідкісних випадків утворення тромбів.

Як Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), так і Всесвітня організація охорони здоров’я цього місяця заявили, що переваги вакцини AstraZeneca перевищують ризики.

Огляд EMA, що охопив 20 мільйонів людей, які зробили укол AstraZeneca у Британії та Європейському економічному просторі, виявив сім випадків утворення тромбів та 18 випадків CVST.