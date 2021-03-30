Немецкие эксперты рекомендуют вакцину AstraZeneca только людям старше 60 лет

Немецкий вакцинационный комитет, известный как STIKO, во вторник рекомендовал использовать вакцину против COVID-19 от AstraZeneca только для людей в возрасте от 60 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"После нескольких консультаций при привлечении внешних экспертов STIKO решил рекомендовать вакцину AstraZeneca COVID-19 только лицам старше 60 лет на основе имеющихся данных о редких, но очень тяжелых тромбоэмболических побочных эффектах", - говорится в сообщении комитета.

Руководители немецких земель должны были обсудить использование вакцины англо-шведской фирмы после того, как несколько земель заявили, что прекращают делать уколы людям моложе 60 лет после сообщений о редком заболевании крови.

Ранее немецкий регулятор вакцин, Институт Пауля Эрлиха (PEI), сообщил о случаях образования тромбов, известных как тромбоз вен мозговых синусовых вен (CSVT).

PEI заявил, что зарегистрировал 31 случай CSVT, приведший к девяти смертям из примерно 2,7 миллиона человек, получивших вакцину AstraZeneca. За исключением двух случаев, во всех сообщениях фигурировали женщины в возрасте от 20 до 63 лет.

Перед тем, как STIKO опубликовал свое заявление, несколько немецких земель, включая Берлин и Бранденбург, а также город Мюнхен, заявили, что прекратят давать уколы людям до 60 лет.

Группы государственных больниц Charite и Vivantes прекратили прививки женщинам в возрасте до 55 лет, ссылаясь на случаи CSVT.

Многие европейские страны ненадолго прекратили использовать вакцину AstraZeneca в начале этого месяца в ходе расследования редких случаев образования тромбов.

Как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), так и Всемирная организация здравоохранения в этом месяце заявили, что преимущества вакцины AstraZeneca превышают риски.

Обзор EMA, охвативший 20 миллионов людей, которые сделали укол AstraZeneca в Великобритании и Европейском экономическом пространстве, обнаружил семь случаев образования тромбов и 18 случаев CVST.