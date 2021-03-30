Берлін зупинив щеплення людей до 60 років вакциною AstraZeneca

Німецька федеральна земля Берлін у вівторок припинила щеплення людей віком до 60 років вакциною від виробника AstraZeneca.

Про це повідомила місцева сенаторка з питань охорони здоров'я Берліна Ділек Калайчі, пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

За кілька годин до цього державні лікарні Берліна припинили вакцинацію жінок віком до 55 років препаратом AstraZeneca на тлі повідомлень про рідкісні, але серйозні побічні ефекти. Клініки заявили, що рішення ухвалене із запобіжною метою.

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Медичний регулюючий орган Німеччини, Інститут Пауля Ерліха, заявив, що дотепер у країні зареєстровано 31 випадок церебрального венозного тромбозу після уколів вакциною AstraZeneca, Дев'ять людей померли.

Серед 31 людини - двоє чоловіків і 29 жінок. Вік жінок - від 20 до 63 років, чоловіків - 36 і 57 років.

Багато європейських країн ненадовго призупиняли використання вакцини англо-шведської фірми на час розслідування випадків утворення тромбів на початку цього місяця.

Відтоді майже всі країни відновили використання вакцини AstraZeneca. Але Франція 19 березня заявила, що вакцину слід вводити тільки людям у віці 55 років і старшим. Франція заявила, що це рішення було засноване на доказах того, що негативні ефекти спостерігалися у більш молодих людей.

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