Полиция Италии подтвердила арест итальянского и российского военных за шпионаж

Полиция Италии подтвердила задержание итальянского и российского военнослужащих, подозреваемых в шпионаже.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте полиции.

По официальной информации, Группа специальных операций (Carabinieri del Ros) под руководством прокуратуры Рима во вторник вечером арестовала капитана фрегата ВМФ Италии и офицера Вооруженных сил России, аккредитованного при посольстве РФ в Риме.

"Оба обвиняются в тяжких преступлениях, связанных со шпионажем и государственной безопасностью", - говорится в заявлении.

Отмечается, что операция проводилась в результате длительного расследования агентства внутренней безопасности при активной поддержке Министерства обороны Италии.

Аресты были проведены сразу после тайной встречи двух военнослужащих. Оба арестовали на месте преступления после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму.

"По результатам официального расследования офицер был арестован, в то время как положение иностранного гражданина все еще оценивается в связи с его дипломатическим статусом", - отметили в полиции.