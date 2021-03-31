В Угорщину прибули ще 250 тисяч доз російської вакцини "Спутник V"

До Угорщини прибула чергова партій російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" - ще 250 тисяч доз.

Про це повідомив міністр закордонних справ Петер Сійярто на своїй сторінці у Facebook у середу, пише "Європейська правда".

У відеоролику Петер Сійярто підкреслив, що російська сторона виконала свої зобов'язання за контрактом, поставивши ще одну партію в березні.

За його словами, на сьогодні в країну прибуло 1,1 мільйона доз російської вакцини, а також 1,1 мільйона доз вакцини з Китаю, без яких "у нас були б величезні проблеми".

Угорщина стала першою країною в ЄС, яка затвердила вакцини Sinopharm з Китаю та "Спутник V" з Росії.

За даними агентства ЄС, Угорщина щепила більше свого населення, ніж будь-яка інша країна Європейського Союзу, але вона продовжує залишатися однією з найгірших у світі за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення.

Минулого тижня Угорщина видала екстрений дозвіл ще на дві вакцини - Convidecia, вироблений китайською компанією CanSino Biologics, та Covishield, версію вакцини AstraZeneca, вироблену в Індії, - що довело загальну кількість схвалених вакцин до семи, найбільше в Європі.