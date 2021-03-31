В Венгрию прибыли еще 250 000 доз российской вакцины "Спутник V"

В Венгрию прибыла очередная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" - еще 250 000 доз.

Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто на своей странице в Facebook в среду, пишет "Европейская правда".

В видеоролике Петер Сийярто подчеркнул, что российская сторона выполнила свои обязательства по контракту, поставив еще одну партию в марте.

По его словам, на сегодня в страну прибыло 1,1 миллиона доз российской вакцины, а также 1,1 миллиона доз вакцины из Китая, без которых "у нас были бы огромные проблемы".

Венгрия стала первой страной в ЕС, которая утвердила вакцины Sinopharm из Китая и "Спутник V" из России.

По данным агентства ЕС, Венгрия прививала больше своего населения, чем любая другая страна Европейского Союза, но она продолжает оставаться одной из худших в мире по количеству смертей от COVID-19 на душу населения.

На прошлой неделе Венгрия выдала экстренное разрешение еще на две вакцины - Convidecia, произведенный китайской компанией CanSino Biologics, и Covishield, версию вакцины AstraZeneca, произведенную в Индии, - что довело общее количество одобренных вакцин до семи, всего в Европе.