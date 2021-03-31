Литва створює національний "паспорт вакцинації" 

До кінця квітня в Литві з'явиться національний "паспорт вакцинації", однак його впровадження займе кілька місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За словами канцлера міністерства охорони здоров’я Юргіти Гребенковене, Литва створює так звані "зелені посвідки" і сертифікати вакцинації, які дозволять людям з імунітетом вільно переміщатися по країні.

"Головна мета сертифіката - забезпечення вільного пересування людей, зниження ризику захворювання. Зелені сертифікати охоплять три аспекти - вакцинацію, одужання після ковіду і тестування", - сказала канцлер.

"До кінця квітня ми маємо намір створити національне посвідчення вакцинації - документ про вакцинацію без реліабільності. Це значить не буде QR-коду... а з травня (плануємо) реалізувати повний національний цифровий сертифікат теж без реліабільності", - сказала представник МОЗ.

Впровадження такого сертифіката, за її словами, займе 3 місяці.

"Значить сертифікати у нас з'являться в липні. Зараз у нас є тимчасові рішення - до їх створення на своєму профілі в Esveikatа можна знайти медичні довідки та виписки", - сказала Гребенковене.

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Міністр охорони здоров'я Арунас Дулькіс, відповідаючи на питання депутатів, сказав, що питання сертифікатів вакцинації ще обговорюється в Євросоюзі.

У такий сертифікат поки планують включити дані про перенесення хвороби і щеплення жителів.

"Під знаком питання залишається тестування, оскільки негативний результату тесту не означає, що людина через годину не заразиться. Зараз в одному німецькому місті, де проводять експеримент, такий сертифікат діє тільки добу. Тут є різні нюанси, країни шукають найкращу відповідь", - сказав міністр.

Нагадаємо, Литва виступає категорично проти включення не санкціонованих регулятором ЄС в області лікарських засобів вакцин, таких як російський "Спутник V", в пропонований Єврокомісією сертифікат про вакцинацію.