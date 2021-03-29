Литва проти визнання російської вакцини у "паспортах вакцинації" ЄС

Литва виступає категорично проти включення не санкціонованих регулятором ЄС в області лікарських засобів вакцин, таких як російський "Спутник V", в пропонований Єврокомісією сертифікат про вакцинацію.

Про це заявив виконуючий обов'язки посла Литви в ЄС Сімонас Шатунас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Литва твердо переконана, що тільки дозволені Європейським агентством з лікарських засобів вакцини повинні бути частиною цифрового "зеленого" сертифіката", - сказав Шатунас.

За словами посла, замість того, щоб покладатися на незатверджені препарати, такі як "Спутник V", Європі слід зосередитися на нарощуванні виробництва своїх вакцин, в які вона інвестувала. Наприклад, німецькі фармацевтичні компанії BioNTech і CureVac отримали державні гроші ЄС.

"Визнання тільки вакцин, дозволених EMA, - це спосіб підкреслити довіру до інститутів ЄС, таких як регулятор з лікарських засобів і агентство ЄС з моніторингу захворювань", - пояснив Шатунас.

Він також додав, що це буде сигнал підтримки європейської фармацевтичної промисловості.

Поки що російська вакцина проходить перевірку в EMA, але ще не отримала дозвіл на використання в ЄС. Регулюючий орган у квітні повинен оглянути майданчик, де виробляють вакцину.

Раніше міністр закордонних справ Франції розкритикував Росію, яка, за його словами, перетворила вакцину "Спутник V" в інструмент пропаганди і агресивної дипломатії.

Нагадаємо, єврокомісар Тьєрі Бретон, відповідальний за вакцини, представив майбутній європейський сертифікат здоров'я, який діятиме з 15 червня.

25 березня депутати Європейського парламенту прийняли рішення прискорити голосування щодо "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate), які мають спростити вільне пересування у межах блоку.

На запуск "паспортів вакцинації" найбільше сподіваються країни, економіка яких значною мірою залежить від туризму, розраховуючи таким чином частково "врятувати" наступний сезон.

Читайте також: Від Грузії до Мальдів: куди пускатимуть українців без вакцин у 2021 році