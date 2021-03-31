Литва создает национальный "паспорт вакцинации"

До конца апреля в Литве появится национальный "паспорт вакцинации", однако его внедрение займет несколько месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам канцлера министерства здравоохранения Юргита Гребенковене, Литва создает так называемые "зеленые вида" и сертификаты вакцинации, которые позволят людям с иммунитетом свободно перемещаться по стране.

"Главная цель сертификата - обеспечение свободного передвижения людей, снижение риска заболевания. Зеленые сертификаты охватят три аспекта - вакцинацию, выздоровление после ковида и тестирования", - сказала канцлер.

"До конца апреля мы намерены создать национальное удостоверение вакцинации - документ о вакцинации без релиабильности. Это значит не будет QR-кода ... а с мая (планируем) реализовать полный национальный цифровой сертификат тоже без релиабильности", - сказала представитель Минздрава.

Внедрение такого сертификата, по ее словам, займет три месяца.

"Значит, сертификаты у нас появятся в июле. Сейчас у нас есть временные решения - к их созданию на своем профиле в Esveikatа можно найти медицинские справки и выписки", - сказала Гребенковене.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис, отвечая на вопросы депутатов, сказал, что вопрос сертификатов вакцинации еще обсуждается в Евросоюзе.

В такой сертификат пока планируют включить данные о перенесенной болезни и прививках.

"Под вопросом остается тестирование, поскольку отрицательный результат теста не означает, что человек через час не заразится. Сейчас в одном немецком городе, где проводят эксперимент, такой сертификат действует только сутки. Здесь есть разные нюансы, страны ищут наилучший ответ", - сказал министр.

Напомним, Литва выступает категорически против включения не санкционированных регулятором ЕС в области лекарственных средств вакцин, таких как российский "Спутник V", в предлагаемый Еврокомиссией сертификат о вакцинации.