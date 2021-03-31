Швеція відкладе послаблення обмежень щонайменше до 3 травня

Уряд Швеції відкладе заплановане пом'якшення деяких коронавірусних обмежень щонайменше до 3 травня на тлі третьої хвилі заражень.

Про це заявив у середу прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ситуація серйозна. Поширення інфекції на високому рівні" – сказав Льовен.

Агентство охорони здоров'я у вівторок попросило уряд відкласти раніше оголошене послаблення, яке включало підвищення ліміту кількості відвідувачів парків розваг, концертів та футбольних матчів.

Термін дії обмежень мав закінчитися 11 квітня, але тепер вони продовжуються. Йдеться передусім про бари та ресторани, універмаги та правила для торгових закладів.

Зокрема, бари і ресторани, як і раніше, зачинятимуться не пізніше за 20.30, і в них можна буде ходити компаніями не більше ніж чотири особи. А магазини впускатимуть не більше за одного відвідувача на 10 кв. м.