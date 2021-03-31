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Швеция отложит ослабление ограничений по меньшей мере до 3 мая

Среда, 31 марта 2021, 18:26

Правительство Швеции отложит запланированное смягчение некоторых коронавирусных ограничений как минимум до 3 мая на фоне третьей волны заражений.

Об этом заявил в среду премьер-министр Швеции Стефан Левен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Ситуация серьезная. Распространение инфекции на высоком уровне", - сказал Левен.

Агентство здравоохранения во вторник попросило правительство отложить ранее объявленое ослабление, которое включало повышение лимита количества посетителей парков развлечений, концертов и футбольных матчей.

Срок действия ограничений должен был закончиться 11 апреля, но теперь они продолжаются. Речь идет прежде всего о бары и рестораны, универмаги и правила для торговых заведений.

В частности, бары и рестораны, как и раньше, закрываться не позднее 20.30, и в них можно будет ходить компаниями не более чем четыре человека. А магазины пускать не более одного посетителя на 10 кв. м.

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