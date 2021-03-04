Чехія другою серед країн ЄС попросила вакцину у Китаю

Чеська Республіка стала другою країною ЄС після Угорщини, яка запросила вакцини від коронавірусу у Китаю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті президента Чехії.

"Прем'єр-міністр Чеської Республіки попросив президента республіки зв'язатися з президентом Китайської Народної Республіки з проханням про постачання китайської вакцини Sinopharm", - йдеться в заяві.

"Президент республіки задовольнив це прохання і написав президенту Китайської Народної Республіки. Згідно з повідомленням посольства Чехії в Пекіні, китайська сторона вирішила негайно задовольнити це прохання", - йдеться в повідомленні.

У заяві не вказується, скільки вакцин Чехія отримає від Китаю і коли очікується їх прибуття.

Цей крок послідував за рішенням Праги купити вакцини "Спутник V" в Росії, оскільки Бабіш різко критикував повільне надання вакцин ЄС країнам-членам.

Дані Міністерства охорони здоров'я Чехії показують, що станом на 2 березня було використано 702 тисячі доз вакцин. Першими дозами було вакциновано 455 тисяч осіб, другими - 246 тисяч.

Переважна більшість вакцинованих доз надходить від компанії Pfizer/BioNTech (626 920), в за нею йдуть Moderna (39 442) і AstraZeneca (35 661).

У Чехії станом на 1 березня в лікарнях у тяжкому стані перебували 1568 хворих на коронавірус, що стало новим максимумом за увесь час епідемії.

Для протидії епідемії з 1 березня у Чехії закриті дитячі садки та школи. З магазинів працюють лише ті, що продають товари першої необхідності.

Для контролю дотримання обмежень на пересування залучили понад 30 000 правоохоронців.

За даними Європейського центру попередження та контролю захворювань, зараз у Чехії - найгірша у ЄС та країнах Європейської економічної зони ситуація з коронавірусом. Це єдина країна, де показник захворюваності за останні 14 днів перевищує 1000 випадків на 100 000 населення. На другому місці за кількістю випадків - Естонія, на третьому - сусідня з Чехією Словаччина.