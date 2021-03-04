Чехия второй среди стран ЕС попросила вакцину у Китая

Чешская Республика стала второй страной ЕС после Венгрии, которая запросила вакцины от коронавируса у Китая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте президента Чехии.

"Премьер-министр Чешской Республики попросил президента республики связаться с президентом Китайской Народной Республики с просьбой о поставке китайской вакцины Sinopharm", - говорится в заявлении.

"Президент республики удовлетворил эту просьбу и написал президенту Китайской Народной Республики. Согласно сообщению посольства Чехии в Пекине, китайская сторона решила немедленно удовлетворить эту просьбу", - говорится в сообщении.

В заявлении не указывается, сколько вакцин Чехия получит от Китая и когда ожидается их прибытие.

Этот шаг последовал за решением Праги купить вакцины "Спутник V" в России, поскольку Бабиш резко критиковал медленное предоставление вакцин ЕС странам-членам.

Данные Министерства здравоохранения Чехии показывают, что на 2 марта было использовано 702 тысячи доз вакцин. Первыми дозами было вакцинировано 455 тысяч человек, вторыми - 246 тысяч.

Подавляющее большинство вакцинированных доз поступает от компании Pfizer/BioNTech (626 920), за ней следуют Moderna (39 442) и AstraZeneca (35 661).

Напомним, в Чехии состоянию на 1 марта в больницах в тяжелом состоянии находились 1568 больных коронавирусом, что стало новым максимумом за все время эпидемии.

Для противодействия эпидемии с 1 марта в Чехии закрыты детские сады и школы. Из магазинов работают только те, что продают товары первой необходимости.

Для контроля соблюдения ограничений на передвижение привлекли более 30 000 правоохранителей.

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, сейчас в Чехии - худшая в ЕС и странах Европейской экономической зоны ситуация с коронавирусом. Это единственная страна, где показатель заболеваемости за последние 14 дней превышает 1000 случаев на 100 000 населения. На втором месте по количеству случаев - Эстония, на третьем - соседняя с Чехией Словакия.