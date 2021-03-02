У Чехії - новий рекорд "важких" коронахворих за увесь час епідемії

У Чехії станом на 1 березня в лікарнях у важкому стані перебували 1568 хворих на коронавірус, що стало новим максимумом за увесь час епідемії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на IDNES, про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я.

Також встановила рекорд загальна кількість госпіталізованих з коронавірусом - 7 717.

При цьому, щоденний приріст заражень поки не досягнув найгірших показників осінньої хвилі. Нещодавно Чехія вперше за майже два місяці зареєструвала понад 15 тисяч хворих за добу. Напередодні виявили 12 150 нових випадків - на понад 700 більше, ніж у понеділок минулого тижня. Частка позитивних тестів серед усіх зроблених перевищила 33%.

Вакцину від коронавірусу в країні отримали вже 674 тисячі громадян, близько 243 тисяч отримали вже обидві дози.

Населення країни - близько 10,7 млн осіб.

Для протидії епідемії з 1 березня у Чехії закриті дитячі садки та школи. З магазинів працюють лише ті, що продають товари першої необхідності.

Для контролю дотримання обмежень на пересування залучили понад 30 000 правоохоронців.

За даними Європейського центру попередження та контролю захворювань, зараз у Чехії - найгірша у ЄС та країнах Європейської економічної зони ситуація з коронавірусом. Це єдина країна, де показник захворюваності за останні 14 днів перевищує 1000 випадків на 100 000 населення. На другому місці за кількістю випадків - Естонія, на третьому - сусідня з Чехією Словаччина.