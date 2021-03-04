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У Лондоні на 2,5 години затримали швидкісний потяг через кішку на даху

Четвер, 4 березня 2021, 10:09

На залізничному вокзалі Лондон-Юстон на дві з половиною години затримали швидкісний поїзд через кішку, яку виявили на даху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Кішку помітили на даху поїзда приблизно за пів години до того, як він повинен був відправитися в Манчестер у вівторок о 21:00.

 

Пасажири були переведені на запасний поїзд, а співробітники станції намагалися зняти кота з поїзда, який під час руху розвиває швидкість до 200 кілометрів на годину.

Крім небезпеки падіння з проїжджаючого поїзда, кішці загрожував смертельний удар струмом, адже потяги  живляться від високовольтних ліній.

Зрештою вся процедура зайняла два з половиною години. Поруч з вагоном поставили сміттєвий контейнер, на який кішка змогла зістрибнути.

"На щастя, цікавість не вбила цю кішку, і ми раді, що вона не витратила одну зі своїх дев'яти життів", - заявив співробітник залізничної станції Джо Хендрі.

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