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В Лондоне на 2,5 часа задержали скоростной поезд из-за кошки на крыше

Четверг, 4 марта 2021, 10:09

На железнодорожном вокзале Лондон-Юстон на два с половиной часа задержали скоростной поезд из-за кошки, которую обнаружили на крыше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Кошку заметили на крыше поезда примерно за полчаса до того, как он должен был отправиться в Манчестер во вторник в 21:00.

 

Пассажиров пересадили в запасной поезд, а сотрудники станции пытались снять кота с поезда, который во время движения развивает скорость до 200 километров в час.

Кроме опасности падения с проезжающего поезда, кошке грозил смертельный удар током, ведь поезда питаются от высоковольтных линий.

В конце концов вся процедура заняла два с половиной часа. Рядом с вагоном поставили мусорный контейнер, на который кошка смогла спрыгнуть.

"К счастью, любопытство не убило эту кошку, и мы рады, что она не потратила ни одной из своих девяти жизней", - заявил сотрудник железнодорожной станции Джо Хендри.

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Великобритания ЕвроЖизнь
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