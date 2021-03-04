Лікарня у Відні звільнила 16 працівників за участь у "коронавірусному" святкуванні
16 співробітників клініки в столиці Австрії втратили роботу після того, як керівництво дізналося про крадькома організоване ними святкування з нагоди виходу на пенсію однієї з колег.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kurier.
Випадок стався у віденській лікарні Hietzing Clinic минулої суботи. Як і у всіх лікарнях, у клініці діють суворі правила безпеки у зв’язку з епідемією, але їх наважилися порушити.
Відзначити вихід на пенсію колеги-прибиральниці зібрались 14 працівників допоміжного персоналу та двоє асистентів відділів. Під час цього вони знехтували усіма заходами безпеки, у тому числі разом випили за її здоров’я.
Зібрання організували у робочі години на території клініки. Нікого з безпосередніх керівників на той час не було на місці, інші колеги-медики були зайняті і також нічого не знали. Про порушення могли б не дізнатись, якби декілька з учасників не опублікував фото у соцмережах, де вони привернули увагу директорки.
У клініці після цього заявили, що розірвали контракт з усіма шістнадцятьма, тому що не бачили іншого виходу у такій ситуації.