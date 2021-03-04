Больница в Вене уволила 16 работников за участие в "коронавирусном" праздновании

16 сотрудников клиники в столице Австрии потеряли работу после того, как руководство узнало о тайно организованном ими торжестве по случаю выхода на пенсию одного из коллег.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kurier.

Случай произошел в венской больнице Hietzing Clinic в минувшую субботу. Как и во всех больницах, в клинике действуют строгие правила безопасности в связи с эпидемией, но их решились нарушить.

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Отметить выход на пенсию коллеги-уборщицы собрались 14 работников вспомогательного персонала и двое ассистентов отделов. Во время этого они пренебрегли всеми мерами безопасности, в том числе вместе выпили за ее здоровье.

Собрание организовали в рабочие часы на территории клиники. Никого из непосредственных руководителей в то время не было на месте, другие коллеги-медики были заняты и также ничего не знали. О нарушении могли бы не узнать, если бы несколько из участников не опубликовал фото в соцсетях, где они привлекли внимание директора.

В клинике после этого заявили, что расторгли контракт со всеми шестнадцатью, так как не видели другого выхода в такой ситуации.