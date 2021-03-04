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Орбан оголосив про остаточний розрив відносин із Європейською народною партією

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Орбан оголосив про остаточний розрив відносин із Європейською народною партією

Четвер, 4 березня 2021, 14:38

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про остаточний розрив з Європейською народною партією, з фракції якої 3 березня вийшла його партія "Фідес".

Як пише "Європейська правда", цю заяву Орбан опублікував у блозі з назвою "Саміздат", що було поширено за часів СРСР та означало публікації, видані поза контролем цензури.

Орбан наголосив, що "Фідес" своїм виходом продемонстрував незгоду з тим, що "права угорських євродепутатів, а відтак і угорських виборців" будуть обмежуватися змінами до правил ЄНП. 

Він заявив, що "Фідес" хотів би повернутися до ЄНП, за умови, що партія була би "сильною, демократичною правою групою, яка б об’єднувала центристів, консерваторів та традиційні християнсько-демократичні партії", але останні події закрили таку можливість.

"ЄНП остаточно стала придатком європейських "лівих". У питаннях міграції, сімейних цінностей та національного суверенітету - іншими словами, ключовими питаннями нашого часу - між ЄНП та європейськими лівими партіям вже немає ніякої різниці", - вважає Орбан. 

"Зараз наше завдання чітке. Ми маємо - без ЄНП - побудувати (об’єднання - ред.) демократичних європейських "правих", яке стане домом для європейських громадян, які не хочуть мігрантів, мультикультуралізму, які не скотилися до ЛГБТ-безумства, які захищають традиційні християнські цінності Європи, поважають суверенітет націй і бачать свої нації не як частину минулого, а частину свого майбутнього", - заявляє Віктор Орбан.

Нагадаємо, 3 березня Віктор Орбан заявив про вихід своєї партії "Фідес" із найбільшої фракції Європарламенту - Європейської народної партії. Це сталося за лічені хвилини після того, як ЄНП підтримала зміни до своїх правил, які дозволили б їм вигнати "Фідес" зі своїх лав.

Для тих, хто віддає перевагу відеоформату, ми пояснили, що відбувається, у відеоблозі. 

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