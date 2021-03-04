Орбан объявил о разрыве отношений с Европейской народной партией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об окончательном разрыве с Европейской народной партией, из фракции которой 3 марта вышла его партия "Фидес".

Как пишет "Европейская правда", это заявление Орбан опубликовал в блоге под названием "Самиздат".

Орбан подчеркнул, что "Фидес" своим выходом продемонстрировал несогласие с тем, что "права венгерских евродепутатов, а значит, и венгерских избирателей" будут ограничиваться изменениями в правила ЕНП.

Он заявил, что "Фидес" хотел бы вернуться в ЕНП, при условии, что партия была бы "сильной, демократической правой группой, которая объединяла центристов, консерваторов и традиционные христианско-демократические партии", но последние события закрыли такую ​​возможность.

"ЕНП окончательно стала придатком европейских левых. В вопросах миграции, семейных ценностей и национального суверенитета - иными словами, ключевых вопросах нашего времени - между ЕНП и европейскими левыми партиям уже нет никакой разницы", - считает Орбан.

"Сейчас у нас четкая задача. Мы - не ЕНП - должны построить (объединение. - Ред.) демократических европейских правых, которое станет домом для европейских граждан, которые не хотят мигрантов, мультикультурализма, не скатились к ЛГБТ-безумию, которые защищают традиционные христианские ценности Европы, уважают суверенитет наций и видят свою нацию не как часть прошлого, а как часть своего будущего", - заявляет Виктор Орбан.

Напомним, 3 марта Виктор Орбан заявил о выходе своей партии "Фидес" из крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии. Это произошло в считанные минуты после того, как ЕНП поддержала изменения в свои правила, которые позволили бы им выгнать "Фидес" из своих рядов.

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