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Lufthansa розкрила суму рекордних збитків від пандемії

Четвер, 4 березня 2021, 15:21

Катастрофічний обвал попиту на тлі пандемії коронавірусу став причиною рекордних втрат, яких зазнав авіаконцерн Lufthansa в 2020 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Чисті збитки концерну торік склали 6,7 млрд євро, оборот скоротився з 36,4 млрд в 2019-м до 13,6 млрд євро в 2020 році, повідомив глава авіаконцерну Карстен Шпор 4 березня у Франкфурті-на-Майні.

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Минулий рік став найскладнішим за всю історію компанії, констатував Шпор. Обмеження, введені з метою стримування пандемії, призвели до безпрецедентного обвалу попиту на повітряний транспорт.

Як повідомив Шпор, авіакомпанії Lufthansa Group в 2020 році скоротили пропозицію на 31%, число пасажирів (36,4 млн) склало лише 25% від показників 2019 року.

"Тепер на зміну заборонам на поїздки і карантину повинні прийти міжнародно визнані цифрові довідки про вакцинацію і тестування, з тим щоб люди знову могли відвідувати сім'ї та друзів, зустрічатися з діловими партнерами або знайомитися з іншими країнами і культурами", - сказав глава Lufthansa.

За словами Карстена Шпора, його концерн очікує, що 2021 рік теж буде важким і призведе до нових втрат, зокрема скорочення обсягу перевезень до 40-50% від рівня докризового 2019 року. Наслідки для авіаконцерну будуть довгостроковими - лише до середини десятиліття Lufthansa планує повернутися до завантаження на 90%.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в березні хоче представити пропозицію щодо "цифрового зеленого паспорта" для людей, яким було зроблено щеплення від коронавірусу.

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