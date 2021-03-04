Lufthansa раскрыла сумму рекордных убытков от пандемии

Катастрофический обвал спроса на фоне пандемии коронавируса стал причиной рекордных потерь, которые понес авиаконцерн Lufthansa в 2020 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Чистые убытки концерна в прошлом году составили 6,7 млрд евро, оборот сократился с 36,4 млрд в 2019-м до 13,6 млрд евро в 2020 году, сообщил глава авиаконцерна Карстен Шпор 4 марта во Франкфурте-на-Майне.

Прошлый год стал самым сложным за всю историю компании, констатировал Шпор. Ограничения, введенные с целью сдерживания пандемии, привели к беспрецедентному обвалу спроса на воздушный транспорт.

Как сообщил Шпор, авиакомпании Lufthansa Group в 2020 году сократили предложение на 31%, число пассажиров (36,4 млн) составило лишь 25% от показателей 2019 года.

"Теперь на смену запретам на поездки и карантина должны прийти международно признанные цифровые справки о вакцинации и тестирования, с тем чтобы люди снова могли посещать семьи и друзей, встречаться с деловыми партнерами или знакомиться с другими странами и культурами", - сказал глава Lufthansa.

По словам Шпора, его концерн ожидает, что 2021 тоже будет тяжелым и приведет к новым потерям, в частности сокращение объема перевозок до 40-50% от уровня докризисного 2019 года. Последствия для авиаконцерна будут долгосрочными - лишь к середине десятилетия Lufthansa планирует вернуться к загрузке на 90%.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в марте хочет представить предложение по "цифровому зеленому паспорту" для людей, которым была сделана прививка от коронавируса.