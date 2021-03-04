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Европарламент в знак протеста отказался установить дату ратификации соглашения с Британией

Четверг, 4 марта 2021, 16:38

В четверг Европарламент отказался назначить дату голосования за торговое соглашение между ЕС и Британией, протестуя против того, что Евросоюз считает внесенными Лондоном односторонними изменениями договоренностям о Brexit по Северной Ирландии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ожидалось, что руководители групп Европарламент назначат дату голосования в марте на заседании в четверг.

Однако они не сделали этого после того, как британское правительство продолжило льготный период для проверок на импорт продовольствия в Северной Ирландии.

Европейская комиссия, как и раньше, ожидает, что к середине этого года в Северной Ирландии будут созданы постоянные посты пограничного контроля в связи с выходом Великобритании из ЕС.

Как известно, Великобритания оставила Европейский Союз 31 января 2020, и 1 февраля 2020 вступило в силу Соглашение о выходе, а переходный период длился до 31 декабря 2020 года.

Торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем действует в режиме временного применения к ратификации Европарламентом.

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