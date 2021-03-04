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Новий посол Італії почав роботу в Україні

Четвер, 4 березня 2021, 17:04

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у нового посла Італії П'єра Франческо Дзадзо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу офісу глави держави.

Під час розмови Зеленський зазначив, що Італія є важливим партнером України у ЄС і НАТО та підкреслив зацікавленість у подальшому поглибленні взаємовигідних відносин.

"Посол заявив про підтримку Італією територіальної цілісності та суверенітету України. Італія не відступиться від санкційного режиму щодо Росії до відновлення територіальної цілісності України відповідно до міжнародно визнаних кордонів", - заявили в ОП.

Вони також обговорили епідемію коронавірусу і подальші заходи політичного діалогу на 2021 рік та подальші кроки з активізації торговельно-економічної та інвестиційної співпраці між Україною та Італією.

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Італія Зеленський
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