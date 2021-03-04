Новый посол Италии начал работу в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у нового посла Италии Пьера Франческо Дзадзо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Во время разговора Зеленский отметил, что Италия является важным партнером Украины в ЕС и НАТО и подчеркнул заинтересованность в дальнейшем углублении взаимовыгодных отношений.

"Посол заявил о поддержке Италией территориальной целостности и суверенитета Украины. Италия не отступится от санкционного режима в отношении России до восстановления территориальной целостности Украины в соответствии с международно признанными границами", - заявили в ОП.

Они также обсудили эпидемию коронавируса и дальнейшие меры политического диалога на 2021 год, а также последующие шаги по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Италией.