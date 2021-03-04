Італія першою в ЄС заблокувала експорт вакцини від коронавірусу

Італія заблокувала поставку вакцини від коронавірусу Astrazeneca в Австралію, скориставшись нещодавно прийнятими новими правилами ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg.

Цей крок був зроблений після того, як прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав під час саміту ЄС минулого тижня бути більш жорсткими щодо компаній, які не дотримуються своїх зобов'язань з постачання вакцини.

Офіційні особи в Брюсселі і Римі підтвердили новину про заборону на експорт до Австралії 250 тисяч доз препарату.

У січні Європейська комісія прийняла нові правила, які дозволяють обмежувати експорт вакцин проти коронавірусу, якщо їх виробники не зможуть виконати поставлені цілі з поставок в рамках ЄС.

Правила вступили в силу після того, як AstraZeneca поінформувала ЄС про те, що не може виконати свої зобов'язання за угодою про попередню закупівлю.

На цей момент Італія є першою країною, яка заблокувала експорт вакцин за межі ЄС.

Це рішення ризикує спровокувати глобальний протекціоністський поштовх, оскільки країни беруть участь у світовій гонці за імунізацію свого населення, підкреслює агентство.

Згідно з експортним механізмом прозорості ЄС, країни повинні інформувати Європейську комісію про свої рішення заблокувати або дозволити експорт вакцин за межі блоку.

За словами представника ЄС, комісія не заперечувала проти рішення Італії і не має повноважень блокувати його.