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Італія першою в ЄС заблокувала експорт вакцини від коронавірусу

Четвер, 4 березня 2021, 18:03

Італія заблокувала поставку вакцини від коронавірусу Astrazeneca в Австралію, скориставшись нещодавно прийнятими новими правилами ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg.

Цей крок був зроблений після того, як прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав під час саміту ЄС минулого тижня бути більш жорсткими щодо компаній, які не дотримуються своїх зобов'язань з постачання вакцини.

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У січні Європейська комісія прийняла нові правила, які дозволяють обмежувати експорт вакцин проти коронавірусу, якщо їх виробники не зможуть виконати поставлені цілі з поставок в рамках ЄС. 

Правила вступили в силу після того, як AstraZeneca поінформувала ЄС про те, що не може виконати свої зобов'язання за угодою про попередню закупівлю.

На цей момент Італія є першою країною, яка заблокувала експорт вакцин за межі ЄС. 

Це рішення ризикує спровокувати глобальний протекціоністський поштовх, оскільки країни беруть участь у світовій гонці за імунізацію свого населення, підкреслює агентство.

Згідно з експортним механізмом прозорості ЄС, країни повинні інформувати Європейську комісію про свої рішення заблокувати або дозволити експорт вакцин за межі блоку. 

За словами представника ЄС, комісія не заперечувала проти рішення Італії і не має повноважень блокувати його.

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