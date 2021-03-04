У Туреччині розбився військовий вертоліт, 9 загиблих

Військовий вертоліт зазнав катастрофи на південному сході Туреччини, внаслідок чого загинули дев'ять солдатів, а четверо постраждали. Про це заявило міністерство оборони Туреччини 4 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news. Вертоліт зазнав катастрофи в місті Татван, що в провінції Бітліс. Вертоліт типу Cougar прямував до Татвана із сусідньої провінції Бінгель, коли зник з радарів о 14.25, повідомило міністерство. Поранених солдатів евакуювали до лікарень. Міністерство розпочало розслідування щодо обставин катастрофи.

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