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У Туреччині розбився військовий вертоліт, 9 загиблих

Четвер, 4 березня 2021, 18:21

Військовий вертоліт зазнав катастрофи на південному сході Туреччини, внаслідок чого загинули дев'ять солдатів, а четверо постраждали.

Про це  заявило міністерство оборони Туреччини 4 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.

Вертоліт зазнав катастрофи в місті Татван, що в провінції Бітліс.

Вертоліт типу Cougar прямував до Татвана із сусідньої провінції Бінгель, коли зник з радарів о 14.25, повідомило міністерство.

Поранених солдатів евакуювали до лікарень.

Міністерство розпочало розслідування щодо обставин катастрофи.

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Туреччина
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