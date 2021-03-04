В Турции разбился военный вертолет, 9 погибших
Четверг, 4 марта 2021, 18:21
Военный вертолет потерпел крушение на юго-востоке Турции, в результате чего погибли девять солдат, а четверо пострадали.
Об этом заявило министерство обороны Турции 4 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet daily news.
Вертолет потерпел крушение в городе Татван, что в провинции Битлис.
Вертолет типа Cougar направлялся в Татван из соседней провинции Бингель, когда исчез с радаров в 14.25, сообщило министерство.
Раненых солдат эвакуировали в больницы.
Министерство начало расследование обстоятельств катастрофы.
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