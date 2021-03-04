В Турции разбился военный вертолет, 9 погибших

Военный вертолет потерпел крушение на юго-востоке Турции, в результате чего погибли девять солдат, а четверо пострадали.

Об этом заявило министерство обороны Турции 4 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet daily news.

Вертолет потерпел крушение в городе Татван, что в провинции Битлис.

Вертолет типа Cougar направлялся в Татван из соседней провинции Бингель, когда исчез с радаров в 14.25, сообщило министерство.

Раненых солдат эвакуировали в больницы.

Министерство начало расследование обстоятельств катастрофы.