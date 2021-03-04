В Естонії розпочалися навчання НАТО
Четвер, 4 березня 2021, 19:36
У четвер, 4 березня, в Естонії стартували навчання Furious Wolf, в яких беруть участь авіаційні коригувальники спільно з екіпажами літаків НАТО.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.
Навчання Furious Wolf, які в країнах Балтії проходять два рази на рік, спеціально розроблені для інтеграції повітряних і наземних операцій.
Навчання проходять як в Литві, на авіабазі в Шауляї, так і в Естонії, у військовому містечку Тапа.
У четвер в Раквере авіаційні коригувальники спільно працювали з екіпажами винищувачів ВПС Італії, які злітали з авіабази в Шауляї.
Наступного тижня в навчаннях візьмуть участь винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter Typhoon, які базуються в Емарі.
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