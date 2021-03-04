В Эстонии начались учения НАТО
Четверг, 4 марта 2021, 19:36
В четверг, 4 марта, в Эстонии стартовали учения Furious Wolf, в которых принимают участие авиационные корректировщики совместно с экипажами самолетов НАТО.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.
Обучение Furious Wolf, которые в странах Балтии проходят два раза в год, специально разработанные для интеграции воздушных и наземных операций.
Обучение проходят как в Литве, на авиабазе в Шауляе, так и в Эстонии, в военном городке Тапа.
В четверг в Раквере авиационные корректировщики совместно работали с экипажами истребителей ВВС Италии, которые взлетали с авиабазы в Шауляе.
На следующей неделе в учениях примут участие истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon, базирующихся в Эмари.
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