Німецький Бундестаг продовжив до 30 червня режим епідемії національного значення

Німецький Бундестаг продовжив на три місяці - до 30 червня - дію режиму епідемії національного масштабу, введеного раніше в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Відповідний закон прийнятий у четвер, 4 березня. Його підтримали 368 депутатів, 293 висловилися проти.

Режим епідемії національного масштабу служить підставою для введення таких обмежувальних заходів, як закриття непродовольчих магазинів і скорочення соціальних контактів. У той же час новий закон передбачає нововведення, згідно з яким обмеження будуть в майбутньому прив'язані не до показника захворюваності за останні 7 днів з розрахунку на 100 000 населення, а до інших індикаторів.

Закон також продовжує дію положення, згідно з яким жителі Німеччини можуть протягом не більше ніж 20 днів отримувати виплати, якщо їм доводиться доглядати вдома за хворими родичами або близькими.

Напередодні представники федеральних і земельних органів владиНімеччини продовжили чинний в країні локдаун до 28 березня. Одночасно влада домовилася з 8 березня зняти деякі обмеження. Зокрема, відкриються книжкові та квіткові магазини, магазини садових товарів, косметичні салони, автошколи і пілотні училища, будуть пом'якшені обмеження на особисті контакти. Крім того, кожен громадянин отримає можливість один раз в тиждень безкоштовно здати експрес-тест на коронавірус.