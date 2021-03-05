У Бельгії потяг протаранив вантажівку, загинув водій-українець

У бельгійському місті Дудзеле товарний поїзд протаранив вантажівку, в результаті чого загинув водій з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Nieuwsblad.

Аварія сталася увечері 3 березня, товарний потяг протаранив вантажівку з напівпричепом. Від удару на місці загинув 55-річний українець, водій автомобіля.

За попередніми даними, причиною аварії міг стати сильний туман. На переїзді не було жодних бар’єрів, і водій вантажівки, можливо, не побачив попереджувальний сигнал, хоча це ще не встановлено.

Причіп вантажівки від удару розлетівся по залізничних коліях. Опори і лінії електропередач також були сильно пошкоджені.