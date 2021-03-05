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В Бельгии поезд протаранил грузовик, погиб водитель-украинец

Пятница, 5 марта 2021, 07:49

В бельгийском городе Дудзеле товарный поезд протаранил грузовик, в результате чего погиб водитель из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nieuwsblad.

Авария произошла вечером 3 марта, товарный поезд протаранил грузовик с полуприцепом. От удара на месте погиб 55-летний украинец, водитель автомобиля.

 

По предварительным данным, причиной аварии мог стать сильный туман. На переезде не было никаких барьеров, и водитель грузовика, возможно, не увидел предупредительный сигнал, хотя это еще не установлено.

Прицеп грузовика от удара разлетелся по железнодорожным путям. Опоры и линии электропередачи также были сильно повреждены.

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