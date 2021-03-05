США не долучатимуть до "театру абсурду" у мінській групі щодо Донбасу – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наполягає, що склад тристоронньої контактної групи, що веде переговори у мінському форматі, має лишатися незмінним.

Про це він заявив на брифінгу в Києві.

Міністр вважає, що допомога США у вирішенні конфлікту з РФ не має зачіпати роботу Мінської групи. "Тристороння контактна група має три сторони – Україна, Росія та ОБСЄ. Питання про долучення США до ТКГ не стоїть", - заявив він.

Водночас Кулеба підкреслив, що незадоволений ефективністю роботи ТКГ.

"Тристороння група перетворюється на театр абсурду", - заявив він, додавши, що представники РФ та підконтрольних їм окупаційних адміністрацій "ходять по колу, аби не ухвалювати потрібних рішень".

Через це очільник МЗС не вважає пріоритетом зміну місця проведення ТКГ. "Проблемою є не місце, а те, що ми бачимо з цього боку суцільний деструктив, називання білого чорним. Не те щоб це щось нове, але зараз це вийшло на вищий рівень", - пояснив міністр.