США не будут приобщать к "театру абсурда" в минской ТКГ по Донбассу – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба настаивает, что состав трехсторонней контактной группы, которая ведет переговоры в минском формате, должен оставаться неизменным.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве.

Министр считает, что помощь США в решении конфликта с РФ не будет касаться работы "Минской группы". "У трехсторонней контактной группы - три стороны: Украина, Россия и ОБСЕ. Вопрос о присоединении США к ТКГ не стоит", - заявил он.

В то же время Кулеба подчеркнул, что не удовлетворен эффективностью работы ТКГ.

"Трехсторонняя группа превращается в театр абсурда", - заявил он, добавив, что представители РФ и подконтрольных им оккупационных администраций "ходят по кругу, чтобы не принимать нужных решений".

Из-за этого глава МИД не считает приоритетом изменение места проведения ТКГ. "Проблема не в месте, а в том, что мы видим с этой стороны сплошной деструктив, называние белого черным. Не то чтобы это было что-то новое, но сейчас это вышло на более высокий уровень", - пояснил министр.