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Кулеба пояснив, навіщо відкриють нове консульство в Румунії

П'ятниця, 5 березня 2021, 09:56

Україна відкриє консульство у румунському місті Сигету-Мармацієй, щоб збільшити можливість для численних місцевих українців підтримувати зв’язки з Україною.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу оголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Сигету-Мармацией розташоване фактично на кордоні України та Румунії. Поруч з українського боку кордону знаходиться Солотвино.

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"Це місто є столицею українства в Румунії. Я залишаюся відданим принципу про необхідність турбуватися про закордонних українців та зміцнювати їхні зв’язки з Україною, щоб вони відчували себе частиною українського простору незалежно від того, де перебувають", - пояснив Дмитро Кулеба.

За його словами, процес створення нового консульства вже почався.

Серед інших нових українських посольств та консульств, що з’являться найближчим часом - генеральне консульство у Вроцлаві.

"Туди ми йдемо, щоб ще ефективніше і краще допомагати українським громадянам, які працюють, навчаються або проживають у Польщі", - зазначив Дмитро Кулеба.

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Кулеба Румунія МЗС
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