Кулеба пояснив, навіщо відкриють нове консульство в Румунії

Україна відкриє консульство у румунському місті Сигету-Мармацієй, щоб збільшити можливість для численних місцевих українців підтримувати зв’язки з Україною.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу оголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Сигету-Мармацией розташоване фактично на кордоні України та Румунії. Поруч з українського боку кордону знаходиться Солотвино.

"Це місто є столицею українства в Румунії. Я залишаюся відданим принципу про необхідність турбуватися про закордонних українців та зміцнювати їхні зв’язки з Україною, щоб вони відчували себе частиною українського простору незалежно від того, де перебувають", - пояснив Дмитро Кулеба.

За його словами, процес створення нового консульства вже почався.

Серед інших нових українських посольств та консульств, що з’являться найближчим часом - генеральне консульство у Вроцлаві.

"Туди ми йдемо, щоб ще ефективніше і краще допомагати українським громадянам, які працюють, навчаються або проживають у Польщі", - зазначив Дмитро Кулеба.