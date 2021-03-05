Кулеба объяснил, зачем откроют новое консульство в Румынии

Украина откроет консульство в румынском городе Сигету-Мармацией, чтобы увеличить возможность для многочисленных местных украинцев поддерживать связи с Украиной.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге объявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Сигету-Мармацией расположен фактически на границе Украины и Румынии. Рядом с украинской стороны границы находится Солотвино.

"Этот город является столицей украинства в Румынии. Я остаюсь преданным принципу о необходимости заботиться о зарубежных украинцах и укреплять их связи с Украиной, чтобы они чувствовали себя частью украинского пространства независимо от того, где находятся", - пояснил Дмитрий Кулеба.

По его словам, процесс создания нового консульства уже начался.

Среди других новых украинских посольств и консульств, которые появятся в ближайшее время - генеральное консульство во Вроцлаве.

"Туда мы идем, чтобы еще эффективнее и лучше помогать украинским гражданам, которые работают, учатся или проживают в Польше", - отметил Дмитрий Кулеба.