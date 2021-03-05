Молдова посилила правила в’їзду: тест, довідка про вакцинацію або самоізоляція

Молдова з 5 березня посилила вимоги для в’їзду на територію країни: усі мандрівники зобов’язані надати негативний результат тесту або довідку про вакцинацію, або ж зобов’язані заповнити спеціальну форму і відбути 14-денну самоізоляцію.

Як повідомляє "Європейська правда", повідомлення про це розмістила пресслужба уряду.

Для низки категорій передбачений виняток, за умови, що у людей на момент перетину кордону немає симптомів респіраторного захворювання.

Це діти віком 5 років і менші, водії та персонал перевізників, якщо у транспортних засобах менше дев'яти місць; персонал авіакомпаній та суден; люди, які подорожують з медичних чи гуманітарних причин і мають підтвердження цього; студенти, чия поїздка пов’язана з навчанням; особи, що подорожують з професійних причин або для участі у судовому засіданні і мають документальне підтвердження цього, спортсмени, що їдуть на змагання, власники дипломатичних та службових паспортів, представники іноземних місій та організацій і члени їхніх родин.

Від вимоги тесту або самоізоляції звільняються транзитні мандрівники.

Вимога про самоізоляцію не поширюється також на транскордонних працівників, які в’їздять до Молдови з Румунії та України, за наявності документального підтвердження.

ПЛР-тест має бути зроблений не раніше як за 72 години до подорожі - до посадки на рейс, якщо люди мандрують з перевізником, і до перетину кордону - якщо власним транспортом.

Якщо людина вакцинована від коронавірусу і хоче використати це як підставу для звільнення від самоізоляції, необхідно надати довідку румунською, англійською, французькою або російською.

Самоізоляцію можна припинити достроково, якщо на 10-й день здати ПЛР-тест і його результат буде негативним.