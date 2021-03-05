Молдова ужесточила правила въезда: тест, справка о вакцинации или самоизоляция

Молдова с 5 марта ужесточила требования для въезда на территорию страны: все путешественники обязаны предоставить отрицательный результат теста или справку о вакцинации, или же обязаны заполнить специальную форму и пройти 14-дневную самоизоляцию.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение об этом разместила пресс-служба правительства.

Для ряда категорий предусмотрено исключение, при условии, что у людей на момент пересечения границы нет симптомов респираторного заболевания.

Это дети 5 лет и меньше, водители и персонал перевозчиков, если в транспортных средствах менее девяти мест; персонал авиакомпаний и судов; люди, которые путешествуют по медицинским или гуманитарным причинам и имеют подтверждение; студенты, чья поездка связана с обучением; лица, путешествующие по профессиональным причинам или для участия в судебном заседании и имеющие документальное подтверждение этого, спортсмены, которые едут на соревнования, владельцы дипломатических и служебных паспортов, представители иностранных миссий и организаций и члены их семей.

От требования теста или самоизоляции освобождаются транзитные путешественники.

Требование о самоизоляции не распространяется также на трансграничных работников, въезжающих в Молдову из Румынии и Украины, при наличии документального подтверждения.

ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до путешествия – до посадки на рейс, если люди путешествуют с перевозчиком, и до пересечения границы - если собственным транспортом.

Если человек вакцинирован от коронавируса и хочет использовать это как основание для освобождения от самоизоляции, необходимо предоставить справку на румынском, английском, французском или русском языке.

Самоизоляцию можно прекратить досрочно, если на десятый день сдать ПЦР-тест и его результат будет отрицательным.