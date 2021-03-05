Німеччина виплатить 2,4 млрд євро енергокомпаніям за відмову від атомної енергії

Уряд Німеччини погодився компенсувати енергетичним компаніям близько 2,4 мільярда євро збитків, яких вони зазнали в результаті відмови країни від атомної енергетики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Угода, яка завершила роки судових розглядів, відбулася майже рівно через 10 років після аварії на Фукусімі в березні 2011 року, яка спонукала Берлін оголосити про припинення використання атомної енергії в Німеччині.

Остання німецька атомна станція повинна бути виведена з експлуатації до кінця наступного року.

Згідно зі спільною заявою міністерств навколишнього середовища, фінансів і економіки, виплати будуть проводитися постачальникам ядерної енергії RWE, Vattenfall, Eon / PreussenElektra і Enb.

Відповідно до плану "перехідної енергетики" Німеччини, країна також має на меті замінити викопне паливо на відновлювані джерела енергії протягом найближчих десятиліть. Уряд погодився припинити виробництво електроенергії з вугільних станцій не пізніше 2038 року.

Поновлювані джерела енергії, такі як енергія вітру та сонячна енергія, забезпечили понад 47% електроенергії, спожитої з державної електромережі в Німеччині протягом перших шести місяців 2020 року. Ядерна енергія становила близько 13%.