У Німеччині дозволили вакцину AstraZeneca для людей, старших 65 років

Вакцинаційна комісія Stiko при Інституті Роберта Коха змінила свою рекомендацію щодо вакцини AstraZeneca, рекомендувавши її у тому числі для людей, старших 65 років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Спершу вакцину британсько-шведського виробника рекомендували лише для людей, молодших 65 років, через нестачу даних про її дію у старших групах. Проте у новіших дослідженнях з Британії і Бельгії вже є дані, що підтверджують її ефективність і для групи 65+.

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Також змінили рекомендований інтервал між двома дозами вакцини - з 6 тижнів до 12 тижнів.

Це рішення може суттєво прискорити вакцинаційну кампанію, тому що саме вакцина AstraZeneca доступна у найбільшій кількості.

Від AstraZeneca з’явилось чимало відмов через сумніви людей у її ефективності та побоювання щодо інтенсивних побічних реакцій. Попри заклики окремих прем'єрів, в уряді не погодилися відійти від плану вакцинації і запропонувати препарат усім охочим з непріоритетних вікових груп, щоб вакцини не залежувалися на складах.

На початку тижня керівник Stiko Томас Мертенс запевняв, що AstraZeneca насправді якісна, а останні дані ще більш переконливо це підтверджують.