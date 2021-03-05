Дания разрешила применение вакцины AstraZeneca для людей старше 65 лет

Дания изменила рекомендации по применению вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, позволив ее применения для всех взрослых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Сначала для AstraZeneca установили лимит 65 лет из-за недостатка данных о ее действии на старшие возрастные группы, но теперь Национальный совет по здравоохранению позволил применять вакцину и для них.

Такое решение приняли после появления результатов большого исследования, которое проводилось в Шотландии и расширило данные о влиянии вакцины на людей из группы 65+.

"Результаты из Шотландии обнадеживают: можно видеть значительное снижение рисков госпитализации, в том числе для пожилых людей", - отметила представительница ведомства.

В то же время для групп с большими рисками все же рекомендуют использовать другие вакцины.

Рекомендации по AstraZeneca изменили также Германия и Венгрия.