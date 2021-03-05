В уряді Німеччини прокоментували закриття рахунків російських пропагандистських агентств

Уряд Німеччини заявляє, що не має відношення до рішення німецького Commerzbank щодо закриття рахунків компаній, пов'язаних з Ruptly GmbH (відеоагентство RT) і RT DE Productions GmbH (сайт Russia Today німецькою мовою).

Про це заявили речники федерального уряду і МЗС ФРН на брифінгу в Берліні 5 березня, передає "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Це те, що не стосується федерального уряду", - заявив офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Речник МЗС Крістофер Бургер зі свого боку зауважив, що "не вперше російський уряд намагається зробити (німецький уряд. – Ред.) відповідальним за приватні взаємини між RT і його банками".

Федеральний уряд, підкреслив він, ще раз чітко заявляє, що не має впливу на операції Commerzbank і його бізнесові взаємини з клієнтами, а також не цікавиться тим, що відбувається з рахунками Russia Today. Погрози російської сторони щодо суворих заходів у відповідь, таким чином, є недоречними, підкреслив Бургер.

Раніше російські пропагандистські Ruptly GmbH і RT DE Productions GmbH повідомили, що одержали 26 лютого попередження про закриття їхніх рахунків у Commerzbank з 31 травня цього року.

В МЗС РФ заявили, що Росія буде змушена вжити жорстких заходів щодо німецьких ЗМІ в Росії, якщо ФРН не забезпечить нормальну роботу російських ЗМІ.

"З усією серйозністю закликаємо Берлін схаменутися, забезпечити нормальне функціонування зазначених медіакомпаній, скасувати будь-які рестриктивні заходи, які ускладнюють роботу засобів масової інформації. В іншому разі будемо змушені вжити жорстких заходів стосовно працюючих у Росії німецьких засобів масової інформації. Щиро скажу: правда, не хочеться. Тож давайте не створювати прецедент і привід", - сказала представниця МЗС РФ Марія Захарова.