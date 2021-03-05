В правительстве Германии прокомментировали закрытие счетов российских пропагандистских агентств

Правительство Германии заявляет, что не имеет отношения к решению немецкого Commerzbank о закрытии счетов компаний, связанных с Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт Russia Today на немецком языке).

Об этом заявили спикеры федерального правительства и МИД ФРГ на брифинге в Берлине 5 марта, передает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Укринформ".

"Это то, что не касается федерального правительства", - заявил официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Представитель МИД Кристофер Бургер со своей стороны отметил, что это "не первый раз российское правительство пытается сделать (немецкое правительство. - Ред.) ответственным за частные отношения между RT и его банками".

Федеральное правительство, подчеркнул он, еще раз четко заявляет, что не имеет влияния на операции Commerzbank и его бизнес взаимоотношения с клиентами, а также не интересуется тем, что происходит со счетами Russia Today. Угрозы российской стороны относительно суровых мер, таким образом, неуместны, подчеркнул Бургер.

Ранее российские пропагандистские Ruptly GmbH и RT DE Productions GmbH сообщили, что получили 26 февраля предупреждение о закрытии их счетов в Commerzbank с 31 мая этого года.

В МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена принять жесткие меры в отношении немецких СМИ в России, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских СМИ.

"Со всей серьезностью призываем Берлин одуматься, обеспечить нормальное функционирование указанных медиакомпаний, отменить любые рестриктивные меры, которые затрудняют работу средств массовой информации. В противном случае вынуждены будем принять жесткие меры в отношении работающих в России немецких средств массовой информации. Искренне скажу: правда, не хочется. Так давайте не будем создавать прецедент и повод", - сказала представительница МИД РФ Мария Захарова.