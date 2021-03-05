Болгарія скасує тендер на закупівлю бронетехніки на 1,46 млрд євро, бо забракло коштів

Міністр оборони Болгарії заявив у п'ятницю, що попросив уряд скасувати тендер на 1,46 млрд євро на придбання 150 броньованих машин, оскільки пропозиції двох учасників, що потрапили в шорт-ліст, значно перевищують передбачуваний бюджет замовлення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр Красимир Каракачанов заявив, що попросив державну збройову компанію "Терем" виступити з доповіддю про те, чи можуть болгарські збройові компанії реалізувати проєкт, включаючи монтаж машин та імпорт частини обладнання від іноземних виробників зброї.

У шорт-ліст Болгарії потрапили американська General Dynamics та фінська Patria, уряд почав оцінювати їх пропозиції в жовтні.

Минулого місяця Каракачанов заявив, що обидві заявки перевищили передбачуваний бюджет на 30-50%.

"Я запропонував уряду скасувати процедуру, оскільки дві компанії, які дійшли до фінальної стадії, запропонували ціни, вищі за бюджет, затверджений парламентом", - сказав Каракачанов.

За його словами, наступний уряд, який вступить на посаду після парламентських виборів 4 квітня, зможе вирішити подальшу долю угоди щодо військових закупівель, спрямованої на поліпшення оперативних можливостей балканської країни в рамках НАТО.