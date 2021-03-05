Болгария отменит тендер на закупку бронетехники на 1,46 млрд евро: не хватило средств

Министр обороны Болгарии заявил в пятницу, что попросил правительство отменить тендер на 1,46 млрд евро на покупку 150 бронированных машин, поскольку предложения двух участников, попавших в шорт-лист, значительно превышают предполагаемый бюджет заказа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр Красимир Каракачанов заявил, что попросил государственную оружейную компанию "Терем" выступить с докладом о том, могут ли болгарские оружейные компании реализовать проект, включая монтаж машин и импорт части оборудования от иностранных производителей оружия.

В шорт-лист Болгарии попали американская General Dynamics и финская Patria, правительство начало оценивать их предложения в октябре.

В прошлом месяце Каракачанов заявил, что обе заявки превысили предполагаемый бюджет на 30-50%.

"Я предложил правительству отменить процедуру, поскольку две компании, которые дошли до финальной стадии, предложили цены, превышающие утвержденный парламентом бюджет", - сказал Каракачанов.

По его словам, следующее правительство, которое вступит в должность после парламентских выборов 4 апреля, сможет решить дальнейшую судьбу соглашения по военным закупкам, направленного на улучшение оперативных возможностей балканской страны в рамках НАТО.