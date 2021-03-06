Під застосованими США до Коломойського санкціями вже перебуває Кадиров і ексгосподар Молдови

США застосували до Ігоря Коломойського санкції, під якими вже перебуває глава Чечні Рамзан Кадиров і ексгосподар Молдови Влад Плахотнюк.

Про це йдеться у статті Чорна мітка для Коломойського: що означають санкції США проти українського олігарха.

Коломойського додали у список за персональним рішенням Ентоні Блінкена, очільника Держдепу США.

Ця спрощена процедура була вперше застосована лише у 2018 році. Конгрес США дав Держдепартаменту право швидко накладати санкції проти чинних або колишніх державних посадовців по всьому світу, якщо у американських дипломатів вважають цю людину причетною до корупції та розкрадання держвласності, або до масштабних порушень прав людини. Цей механізм у документах згадують за номером розділу конгресового рішення, де він описаний – 7031(с)

Загальна кількість іноземців, яких США покарали за процедурою 7031(с), складає близько 200 людей, переважно з держав Африки, Азії та Південної Америки.

Як зазначається у статті, під цими санкціями перебуває донедавна всесильний молдовський олігарх Влад Плахотнюк, якого вважали "господарем Молдови" до 2019 року, коли він під тиском США втік з країни.

Процедуру 7031(с) застосували також до болгарського судді Андона Міталова, який дозволив втекти від в'язниці російському шпигуну, колишньому болгарському парламентарю, Ніколаю Малінову. У списку є також щонайменше двоє громадян Росії, а саме чеченців – Рамзан Кадиров та його соратник Муслім Кучієв. А ще – кілька сербських та просербських посадовців з балканських держав.