Под примененными США к Коломойскому санкциями уже находится Кадыров и эксхозяин Молдовы

США применили к Игорю Коломойскому санкции, под которыми уже находится глава Чечни Рамзан Кадыров и экс-хозяин Молдовы Влад Плахотнюк.

Об этом говорится в статье Черная метка для Коломойского: что означают санкции США против украинского олигарха.

Коломойского добавили в список по персональному решению Энтони Блинкена, главы Госдепа США.

Эта упрощенная процедура была впервые применена только в 2018 году. Конгресс США дал Госдепартаменту право быстро накладывать санкции против действующих или бывших чиновников по всему миру, если у американских дипломатов считают этого человека причастным к коррупции и хищения госсобственности, или к масштабным нарушениям прав человека. Этот механизм в документах вспоминают по номеру раздела конгрессного решение, где он описан - 7031 (с)

Общее количество иностранцев, США наказали за процедурой 7031 (с), составляет около 200 человек, преимущественно из стран Африки, Азии и Южной Америки.

Под этими санкциями находится недавно всесильный молдавский олигарх Влад Плахотнюк, которого считали "хозяином Молдовы" до 2019 года, когда он под давлением США бежал из страны.

Процедуру 7031 (с) применили также к болгарскому судье Андону Миталову, который позволил уйти от тюрьмы российском шпиону, бывшему болгарском парламентарию, Николаю Малинову. В списке также как минимум двое граждан России, а именно чеченцев - Рамзан Кадыров и его соратник Муслим Кучиев. А еще - несколько сербских и просербских чиновников из балканских государств.