У Швеції розігнали першу велику демонстрацію проти коронавірусних обмежень

Шведська поліція в суботу розігнала сотні людей, які зібралися в центрі Стокгольма на знак протесту проти коронавірусних обмежень, встановлених урядом Швеції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АP.

Шведська влада заявила, що демонстрація, перша велика акція протесту проти обмежень щодо коронавірусу в країні, була незаконною, оскільки проводилася без дозволу.

Фото: Aftonbladet

Стокгольмська поліція повідомила на своєму сайті, що вона вирішила перервати акцію протесту відразу після її початку, коли кількість учасників перевищила допустиме число відповідно до коронавірусних правил Швеції.

На відеозаписі шведських ЗМІ видно, що на площі Медборгарплатсен недалеко від старого міста столиці зібралося чимало людей без масок.

За оцінками місцевих ЗМІ, на заході були присутні від 300 до 500 осіб.

Шведські таблоїди Aftonbladet і Expressen повідомили, що демонстранти розійшлися в основному мирно, але шість поліцейських були поранені в результаті зіткнень з деякими протестувальниками, які не хотіли йти.

Читайте також У Швеції показали, як пандемія вплинула на смертність

Мітинг був організований групою під назвою Freedom Sweden, яка вважає, що правила COVID-19 обмежують свободу людини.

За даними Expressen, серед протестуючих були ультраправі активісти, люди, які виступають проти вакцинації і деякі сім'ї з дітьми.

На початку пандемії Швеція, на відміну від більшості інших європейських країн, вважала за краще уникнути жорсткого локдауну, але в останні кілька місяців уряд зайняв значно жорсткішу позицію.

У Швеції померло понад 13 тисяч осіб в результаті пандемії, в той час як у її сусідів Данії, Норвегії та Фінляндії, які вирішили ввести обмеження на коронавірус набагато раніше, загальне число загиблих від COVID-19 становить 3777 осіб.