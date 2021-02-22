У Швеції показали, як пандемія вплинула на смертність

У 2020 році кількість смертей у Швеції виявилася на 7,9% вищою, ніж середній показник за попередні 5 років.

Як пише "Європейська правда", такі дані оприлюднило статистичне відомство країни.

Загалом за рік зареєстрували 98 124 смертей, що на 10,5 % більше, ніж у 2019 році, та на 7,9% більше, ніж середній показник 2015-2019 років.

"Порівняно з попередніми роками, кількість смертей була вищою переважно серед старших вікових груп. Найбільша різниця спостерігалася серед чоловіків, старших 75 років. У віковій групі 75–84 роки смертей було на 20,6% більше, ніж в середньому попередні 5 років", - зазначає представник агентства Лінус Гарп.

Загалом населення країни у 2020 році зросло на 0,5%, що є найменшим зростанням за останні 15 років.

"Кількість народжень була такою самою, як у 2019 році, тож менший природний приріст населення майже повністю зумовлений більшою кількістю смертей", - зазначають у відомстві.

Частково причиною цього став і найменший рівень імміграції з 2005 року.

Швеція, населення якої становить 10,3 млн осіб, з початку епідемії зареєструвала понад 12 600 смертей від коронавірусу.

Як раніше повідомили у Євростаті, загалом у країнах ЄС перший пік надлишкової смертності припав на квітень 2020 року - 25%, а другий - на листопад 2020 року, коли померли на 40% більше людей, ніж в середньому в ці місяці у 2016-2019 роках.